Дворцовый переворот невозможен – Бабченко сказал, что на самом деле может развалить Россию

Российская элита якобы планирует свергнуть Путина путем отравления или "несчастного случая". Журналист Аркадий Бабченко убежден, что механизм развала в Россию может запустить только экономика.

По его словам, дворцовый переворот в России сейчас невозможен. Об этом Бабченко сказал в эфире 24 канала.

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"Разговоры о том, что Путина нужно отравить, там уже продолжаются лет 20. Кто-то идет по коридору и говорит: "Путин задолбил, я из-за него потерял то и то, надо отравить его". Это примерно такой уровень планирования покушения на Путина, который там может быть сейчас. И то не факт", – отметил он.

Говорить о каких-то заговорах тяжело, рассуждает Бабченко. "Только посмотреть, на каком расстоянии Путин держит возле себя ближайшее окружение, это 6 –7 метров. А путинская охрана – это реально преданные ему собаки, которые будут за него рвать и умирать", – добавил журналист.

Механизм развала в России всегда запускала только экономика. Так было в 1917 году, так было 1991, так будет и сейчас,

– подчеркнул Аркадий Бабченко.

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