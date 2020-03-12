Двое украинцев погибли в ДТП в Словакии: фото

Микроавтобус с закарпатскими заробитчанами попал в смертельное ДТП на севере Словакии вблизи города Ружомберок 11 марта. Погибли 2 украинцев.

Сейчас имена погибших официально не называют, сообщает Mukechevo.net. Однако в соцсетях утверждают, что погибли 2 жителей Тячевщины.

К теме В ДТП под Одессой погибли 23-летний парень и беременная девушка

Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter с заробитчанами на скорости столкнулся с рейсовым автобусом, которым управлял 43-летний мужчина.

Погибли 2 человека – 23 и 26 лет. Кроме того, 14 человек получили травмы, еще 1 – телесные повреждения и 16 – легкие травмы.

Как сообщили в полиции, водитель микроавтобуса приехал с местной АЗС и не предоставил приоритета въездному автобусу, который двигался по главной дороге. В результате столкновения автобус слетел с дороги в 8-метровый овраг.

ДТП произошло 11 марта в Словакии / Фото телеканала JOJ

Сколько украинцев погибли в ДТП в 2019 году?В Украине в 2019 году произошло 160 тысяч 675 ДТП. Наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий случаются в пятницу и субботу в 17 часов.



За 2019 год в результате ДТП погибли 3 454 человека, среди которых 164 ребенка. Еще 32 736 человек получили травмы.