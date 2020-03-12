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      Двоє українців загинули у ДТП у Словаччині: фото

      - Читать новость на русском
      Українці загинули у ДТП у Словаччині / mukachevo.net/ua

      Мікроавтобус з закарпатськими заробітчанами потрапив у смертельне ДТП на півночі Словаччини поблизу Ружомбероку 11 березня. Загинули 2 українців.

      Наразі імен загиблих офіційно не називають, повідомляє Mukechevo.net. Однак у соцмережах стверджують, що загинули 2 мешканців Тячівщини.

      До теми У ДТП під Одесою загинули 23-річний хлопець і вагітна дівчина

      Мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter із заробітчанами на швидкості зіткнувся з рейсовим автобусом, яким керував 43-річний чоловік.

      Загинули 2 людей – 23 та 26 років. Окрім того, 14 людей отримали травми, ще 1 – тілесні ушкодження і 16 – легкі травми.

      Як повідомили у поліції, водій мікроавтобуса приїхав з місцевої АЗС і не надав пріоритету в'їзному автобусу, який рухався по головній дорозі. Внаслідок зіткнення автобус злетів з дороги у 8-метровий яр.

      ДТП сталася 11 березня у Словаччині / Фото телеканалу JOJ

      Скільки українців загинули у ДТП у 2019 році?В Україні у 2019 році сталося 160 тисяч 675 ДТП. Найбільша кількість дорожньо-транспортних пригод трапляються у п’ятницю та суботу о 17 годині.

      За 2019 рік унаслідок ДТП загинули 3 454 людини, серед яких 164 дитини. Ще 32 736 людей отримали травми.

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Поліція Новини Закарпаття Заробітчани Жертви Словаччина Аварії та ДТП
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