Двоє українців загинули у ДТП у Словаччині: фото

Мікроавтобус з закарпатськими заробітчанами потрапив у смертельне ДТП на півночі Словаччини поблизу Ружомбероку 11 березня. Загинули 2 українців.

Наразі імен загиблих офіційно не називають, повідомляє Mukechevo.net. Однак у соцмережах стверджують, що загинули 2 мешканців Тячівщини.

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Мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter із заробітчанами на швидкості зіткнувся з рейсовим автобусом, яким керував 43-річний чоловік.

Загинули 2 людей – 23 та 26 років. Окрім того, 14 людей отримали травми, ще 1 – тілесні ушкодження і 16 – легкі травми.

Як повідомили у поліції, водій мікроавтобуса приїхав з місцевої АЗС і не надав пріоритету в'їзному автобусу, який рухався по головній дорозі. Внаслідок зіткнення автобус злетів з дороги у 8-метровий яр.

ДТП сталася 11 березня у Словаччині / Фото телеканалу JOJ

Скільки українців загинули у ДТП у 2019 році?В Україні у 2019 році сталося 160 тисяч 675 ДТП. Найбільша кількість дорожньо-транспортних пригод трапляються у п’ятницю та суботу о 17 годині.



За 2019 рік унаслідок ДТП загинули 3 454 людини, серед яких 164 дитини. Ще 32 736 людей отримали травми.