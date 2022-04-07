Советник главы Офиса Президента отметил, что враг начал "поджимать" с юга и севера зону ООС. Об этом он сообщил в комментарии Марку Фейгину 6 апреля.
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План по окружению наших войск там пытаются реализовывать по полной. Работает авиация, артиллерия, ракетные войска, наземная часть. Все гремит, наступает. И в принципе на севере они уже немного так продвинулись в сторону Славянска и Краматорска,
– сказал Алексей Арестович.
"На юге тоже сильно поджимают. Посмотрим, что будет. Никто не надеялся, что будет легко. Учитывая, что концентрированное преимущество на двух участках сильно: один к восьми, похоже", – продолжил чиновник.
Советник главы ОП заверил: "Наши работают, авиация работает в ответ. Война – они работают по нам, мы работаем в ответ. Все решится на поле боя".
В зоне ООС отразили 9 атак
Вооруженные Силы Украины за прошедшие сутки, 6 апреля, в зоне проведения Операции Объединенных сил успешно отразили девять атак российских оккупантов.
Украинские герои уничтожили:
- 6 танков;
- 5 единиц бронированной техники;
- 6 единиц автомобильной техники;
- 4 артиллерийские системы противника.
Также подразделения ПВО в небе украинского Донбасса сбили:
- 2 самолета;
- 1 крылатую ракету;
- 1 беспилотный летательный аппарат врага.
Наши защитники продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора.