Соответствующую новость обнародовали в телеграм-канале Командования воздушных сил ВСУ.

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Какие воздушные цели сбили 6 апреля

Ударные группы бомбардировочной и штурмовой авиации под прикрытием истребителей продолжают наносить ракетно-бомбовые удары по оккупационным войскам,

– говорится в сообщении командования.

Они добавляют, что за сутки зенитные ракетные войска уничтожили три воздушных цели путинских наемников:

крылатую ракету,

беспилотный летательный апарт (БпЛА),

один вражеский самолет.

По предварительным данным, ликвидированный самолет – это истребитель-бомбардировщик Су-34. Командование воздушных сил отмечает, что он был сбит во время авианалета противника на восточном направлении.

Ранее мы рассказывали, что за неделю зенитные ракетные войска уничтожили более 30 воздушных целей оккупантов.

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