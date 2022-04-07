Радник глави Офісу Президента зазначив, що ворог почав "підтискати" з півдня та півночі зону ООС. Про це він повідомив у коментарі Марку Фейгіну 6 квітня.

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План щодо оточення наших військ там намагаються реалізовувати на повну. Працює авіація, артилерія, ракетні війська, наземна частина. Все гримить, наступає. І в принципі на півночі вони вже трохи так просунулися у бік Слов'янська та Краматорська,

– сказав Олексій Арестович.

"На півдні теж сильно підтискають. Подивимося, що буде. Ніхто не сподівався, що буде легко. Враховуючи, що концентрована перевага на двох ділянках сильна: один до восьми, схоже", – продовжив посадовець.

Радник очільника ОП запевнив: "Наші працюють, авіація працює у відповідь. Війна – вони працюють по нас, ми працюємо у відповідь. Все вирішиться на полі бою".

У зоні ООС відбили 9 атак

Збройні Сили України протягом минулої доби, 6 квітня, у зоні проведення Операції Об'єднаних сил успішно відбили дев'ять атак російських окупантів.

Українські герої знищили:

6 танків;

5 одиниць броньованої техніки;

6 одиниць автомобільної техніки;

4 артилерійські системи противника.

Також підрозділи ППО в небі українського Донбасу збили:

2 літаки;

1 крилату ракету;

1 безпілотний літальний апарат ворога.

Наші захисники продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора.