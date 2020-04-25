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      Двух украинцев автомобиль сбил в Польше: водитель уснул за рулем

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      Авария с украинцами в Польше
      Авария с украинцами в Польше / Конкурент

      В Польше двое украинцев попали в больницу в результате аварии. Их сбил автомобиль, водитель которого заснул за рулем.

      В результате наезда украинцы получили травмы и были доставлены в больницу Рыбника, пишет РБК-Украина.

      К слову Правила для пешехода, которые сохранят жизнь: инфографика

      Аварию с участием украинцев в Польше подтверждают и в Министерстве иностранных дел Украины. Инцидент произошел 25 апреля в 6:40 по местному времени в городе Жоры. По предварительной информации местной полиции, водитель автомобиля заснул за рулем и совершил наезд на пешеходов, рассказал директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.

      "Гражданка Украины получила легкие повреждения и была выписана из больницы, зато другой пострадавший украинец находится в медицинском учреждении в тяжелом состоянии без сознания", – рассказал Сергей Погорельцев.

      Сейчас генеральное консульство Украины в Кракове поддерживает связь с местной полицией, медицинским учреждением и принимает меры по розыску родственников пострадавших украинцев.

       

      Автор: Игорь Садженица
      Теги: Новости Украины Новости Польши Аварии и ДТП
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