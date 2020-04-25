Двух украинцев автомобиль сбил в Польше: водитель уснул за рулем

В Польше двое украинцев попали в больницу в результате аварии. Их сбил автомобиль, водитель которого заснул за рулем.

В результате наезда украинцы получили травмы и были доставлены в больницу Рыбника, пишет РБК-Украина.

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Аварию с участием украинцев в Польше подтверждают и в Министерстве иностранных дел Украины. Инцидент произошел 25 апреля в 6:40 по местному времени в городе Жоры. По предварительной информации местной полиции, водитель автомобиля заснул за рулем и совершил наезд на пешеходов, рассказал директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.

"Гражданка Украины получила легкие повреждения и была выписана из больницы, зато другой пострадавший украинец находится в медицинском учреждении в тяжелом состоянии без сознания", – рассказал Сергей Погорельцев.

Сейчас генеральное консульство Украины в Кракове поддерживает связь с местной полицией, медицинским учреждением и принимает меры по розыску родственников пострадавших украинцев.