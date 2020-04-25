Двох українців автомобіль збив в Польщі: водій заснув за кермом

У Польщі двоє українців потрапили до лікарні внаслідок аварії. Їх збив автомобіль, водій якого заснув за кермом.

Внаслідок наїзду українці отримали травми та були доправлені до лікарні Рибніка, пише РБК-Україна.

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Аварію за участі українців в Польщі підтверджують і в Міністерстві закордонних справ України. Інцидент трапився 25 квітня о 6:40 за місцевим часом у місті Жори. За попередньою інформацією місцевої поліції, водій автомобіля заснув за кермом та здійснив наїзд на пішоходів, розповів директор департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Сергій Погорєльцев.

"Громадянка України отримала легкі ушкодження та була виписана з лікарні, натомість інший постраждалий українець перебуває в медичному закладі у важкому стані без свідомості", – розповів Сергій Погорєльцев.

Наразі генеральне консульство України в Кракові підтримує зв’язок з місцевою поліцією, медичним закладом та вживає заходів щодо розшуку родичів постраждалих українців.