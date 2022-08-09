Затяжной комендантский час в городе начался в 23:00 5 августа и завершился в 5:00 8 августа. Глава Николаевской областной военно-гражданской администрации Виталий Ким отчитался о первых результатах двухдневного "рейда" на брифинге в "Медиа Центре Украина", передает 24 канал.

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Ким о результатах длительного комендантского часа в Николаеве

Виталий Ким рассказал, что в ночь на 9 августа Николаев впервые за долгое время спал спокойно. Ночью не были зафиксированы обстрелы областного центра – ни ракетных, ни из вражеских РСЗО. Однако оккупанты обстреляли окрестности населенных пунктов Галицыновской общины, а также били по всей линии столкновения, в частности по населенным пунктам Шевченко, Березнеговатое и Лиманы. К счастью, обошлось без жертв или раненых.

То есть сегодня была более или менее спокойная ночь. Если говорить в целом, то у нас с начала активной войны 1481 человек пострадал, из них 408 погибли, среди жертв 10 – дети,

– заметил глава Николаевской ОВА.

Относительно двухдневного "рейда" Ким подчеркнул, что раскроет детали принятых мер после публикации официальной информации органами силовых структур. Однако уже сейчас глава ОВА заявляет, что удовлетворен эффективностью действий правоохранителей.

Отработаны десятки тысяч адресов и телефонов. Были арестованы люди, очень много коллаборантов и предателей скрылось. Мы это понимаем по их номерам телефонов,

– рассказал чиновник.

Вместе с тем Ким отметил, что лучшим результатом является то, что во время двухдневного комендантского часа телеграм-каналы врага "молчали", – в выходные там не публиковалось никаких новых целей россиян в Николаеве или информации о каких-либо "прилетах" по городу.

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Кроме того, глава ОВА заверил, что местные жители готовы идти на жертвы и с пониманием относятся к длительным комендантским часам, если им объяснить, что это уменьшит интенсивность обстрелов.

Более того, наши люди пошли на коммуникацию с силовыми структурами и помогали им во время отработок. То есть мы собрали очень большую базу потенциальных коллаборантов и будем с ней дальше работать,

– подытожил Ким.

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