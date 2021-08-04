Двум российским генералам объявили подозрения из-за Иловайского котла

Двух российских генералов подозревают в вероломном убийстве защитников Украины во время Иловайского котла. Их могут объявить в розыск.

Речь идет о заместителе главнокомандующего Сухопутных войск Вооруженных сил России и начальнике центрального командного пункта Генштаба.

Кстати СБУ сообщила о подозрении заместителю министра России из-за боев под Дебальцево и Иловайском

В чем подозревают генералов

Военным вручили подозрение в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушении законов и обычаев войны, совмещенном с умышленным убийством.

Генералы игнорировали гуманитарное право и пренебрегали человеческой жизнью, чтобы достичь своей цели и оккупировать Донбасс. Поэтому они организовали и совершили вероломное убийство украинских защитников возле Иловайска во время их выхода из окружения так называемым "зеленым коридором".

В течение 2014 – 2015 годов подозреваемые, руководили подразделениями регулярных войск России и вели агрессивную войну против Украины.

Генералов могут объявить в розыск

Сейчас решают вопрос об объявлении военных в розыск. Досудебное расследование осуществляет Главное следственное управление СБУ.

Ранее к уголовной ответственности за соучастие в организации расстрела украинских воинов также привлекли первого заместителя начальника генштаба и его заместителя.

Иловайский котел: что надо знать

В августе 2014 года бойцы сил АТО попали в окружение под Иловайском.

Российские военные подло обстреляли коридор, по которому по договоренности должны были выходить наши защитники.

К сожалению, погибли 368 наших воинов, а еще 300 попали во вражеский плен.

Подробнее Иловайский котел: кровавый август в 2014 году