Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на городского голову Тернополя Сергея Надала и начальника Тернопольской ОГА Вячеслава Негоду.

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Что с воздухом в Тернополе после взрывов

Городской голова сообщил, что Тернопольский областной центр контроля и профилактики болезней провел повторные замеры атмосферного воздуха в 9 точках города по состоянию на 12:00.

Радиационный фон в пределах нормы. Замеры будут продолжаются в течение дня. Можно выходить на улицу,

– рассказал Надал.

По его словам, во время замеров было выяснено, что показатели оксида углерода, диоксида азота и хлора – в пределах допустимых норм МОЗ Украины.

Вячеслав Негода добавил, что пока превышений предельно допустимой концентрации содержания химических веществ в воздухе не обнаружено.

Напомним, что после взрывов в Тернополе наблюдали задымление – власти призвали жителей не выходить из дома без крайней необходимости. По состоянию на 8 утра было установлено превышение предельно допустимой концентрации содержания некоторых вредных веществ.