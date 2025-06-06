Про це пише 24 Канал із посиланням на міського голову Тернополя Сергія Надала та начальника Тернопільської ОВА В'ячеслава Негоду.

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Що з повітрям у Тернополі після вибухів

Міський голова повідомив, що Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб провів повторні заміри атмосферного повітря у 9 точках міста станом на 12:00.

Радіаційний фон у межах норми. Заміри будуть продовжуються протягом дня. Можна виходити на вулицю,

– розповів Надал.

За його словами, під час замірів було з'ясовано, що показники оксиду вуглецю, діоксиду азоту та хлору – в межах допустимих норм МОЗ України.

В'ячеслав Негода додав, що наразі перевищень граничнодопустимої концентрації вмісту хімічних речовин у повітрі не виявлено.

Нагадаємо, що після вибухів у Тернополі спостерігали задимлення – влада закликала мешканців не виходити з домівок без крайньої необхідності. Станом на 8 ранку було встановлено перевищення гранично допустимої концентрації вмісту деяких шкідливих речовин.