Про це пише 24 Канал із посиланням на міського голову Тернополя Сергія Надала та начальника Тернопільської ОВА В'ячеслава Негоду.
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Що з повітрям у Тернополі після вибухів
Міський голова повідомив, що Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб провів повторні заміри атмосферного повітря у 9 точках міста станом на 12:00.
Радіаційний фон у межах норми. Заміри будуть продовжуються протягом дня. Можна виходити на вулицю,
– розповів Надал.
За його словами, під час замірів було з'ясовано, що показники оксиду вуглецю, діоксиду азоту та хлору – в межах допустимих норм МОЗ України.
В'ячеслав Негода додав, що наразі перевищень граничнодопустимої концентрації вмісту хімічних речовин у повітрі не виявлено.
Нагадаємо, що після вибухів у Тернополі спостерігали задимлення – влада закликала мешканців не виходити з домівок без крайньої необхідності. Станом на 8 ранку було встановлено перевищення гранично допустимої концентрації вмісту деяких шкідливих речовин.