По состоянию на данный момент ситуацию не комментировали ни украинские власти, ни гауляйтеры оккупированного города.

Смотрите также Абсолютный украинский феномен: в Минобороны рассказали о безумных потерях россиян

В Бердянске дымно

Один из телеграм-каналов Бердянска сообщил, что "взрывов не было", но в районе порта Бердянска "что-то очень дымно". На опубликованном фото заметен столб дыма в оккупированном городе.

Позже появилась информация, что пожар не на территории порта, а за пределами города в полях. Канал добавил, что "горит очень сильно". Информацию и фото предоставили местные жители оккупированного города.

Задымление в оккупированном Бердянске / Бердянск сегодня

Россияне в Бердянске: что известно