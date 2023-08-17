По состоянию на данный момент ситуацию не комментировали ни украинские власти, ни гауляйтеры оккупированного города.
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В Бердянске дымно
Один из телеграм-каналов Бердянска сообщил, что "взрывов не было", но в районе порта Бердянска "что-то очень дымно". На опубликованном фото заметен столб дыма в оккупированном городе.
Позже появилась информация, что пожар не на территории порта, а за пределами города в полях. Канал добавил, что "горит очень сильно". Информацию и фото предоставили местные жители оккупированного города.
Задымление в оккупированном Бердянске / Бердянск сегодня
Россияне в Бердянске: что известно
- Оккупанты используют порт Бердянска для поставок оружия или горюче-смазочных материалов. Также они вывозят в Россию собранный на оккупированных территориях урожай.
- Однако россияне не могут использовать порт для транспортировки тяжелой техники – большие корабли не могут двигаться в мелком море.
- В понедельник, 14 августа, в Бердянске оккупанты также сообщали о "хлопке" в районе порта. Тогда оккупанты даже включили сирену.