В понедельник, 14 августа, местные телеграм-каналы Бердянска сообщили о сирене в районе порта, – информирует 24 Канал. Вместе с тем, стало известно, что в этом городе на Запорожье перед сигналом об опасности слышали взрыв.
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В Бердянске – взрыв
Как отмечают жители этого региона, громче всего было в селах близ Бердянска. Конечно, российские пропагандисты начали сразу заявлять об "успешной работе" ПВО, сработавшей со стороны аэропорта в сторону Нововасиловки.
Взрыв прогремел в Бердянске на Запорожье / Фото из местных телеграм-каналов
Дым в небе над Бердянском после взрыва / Фото из телеграм-каналов
Где находится Бердянск: смотрите на карте от Google maps
"Хлопок" на оккупированных территориях
- Около 16:00, 13 августа мощный взрыв раздался в районе оккупированного Мелитополя на Запорожье. Как отметил мэр Иван Федоров, очевидно, была уничтожена тренировочная и военная база российских оккупантов.
- Также 12 августа неспокойно было в районе Крымского моста. Вероятно, переправу атаковали дроны и ракеты, после чего в небе был виден густой столб дыма.