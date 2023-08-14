В понедельник, 14 августа, местные телеграм-каналы Бердянска сообщили о сирене в районе порта, – информирует 24 Канал. Вместе с тем, стало известно, что в этом городе на Запорожье перед сигналом об опасности слышали взрыв.

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В Бердянске – взрыв

Как отмечают жители этого региона, громче всего было в селах близ Бердянска. Конечно, российские пропагандисты начали сразу заявлять об "успешной работе" ПВО, сработавшей со стороны аэропорта в сторону Нововасиловки.



Взрыв прогремел в Бердянске на Запорожье / Фото из местных телеграм-каналов



Дым в небе над Бердянском после взрыва / Фото из телеграм-каналов

Отметим, что до полномасштабной войны в Бердянске проживало более 110 тысяч человек. Это был город, который привлекал не только украинских туристов Азовским морем. После начала вторжения его оккупировали русские и начали использовать местный порт для вывоза украденного украинского зерна и транзита оружия на фронт.

Где находится Бердянск: смотрите на карте от Google maps

"Хлопок" на оккупированных территориях