У понеділок, 14 серпня, місцеві телеграм-канали Бердянська повідомили про сирену в районі порту, – інформує 24 Канал. Разом з тим стало відомо, що в цьому місті на Запоріжжі перед сигналом про небезпеку чули вибух.
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У Бердянську – вибух
Як зазначають мешканці цього регіону, найгучніше було в селах поблизу Бердянська. Звісно, російські пропагандисти почали одразу заявляти про "успішну роботу" ППО, що спрацювала з боку аеропорту в бік Нововасилівки.
Вибух прогримів у Бердянську на Запоріжжі / Фото з місцевих телеграм-каналів
Дим у небі над Бердянськом після вибуху / Світлина з телеграм-каналів
Де розташований Бердянськ: дивіться на карті від Google maps
"Бавовна" на окупованих територіях
- Близько 16:00, 13 серпня потужний вибух пролунав в районі окупованого Мелітополя на Запоріжжі. Як зазначив мер Іван Федоров, вочевидь, було знищено тренувальну та військову базу російських окупантів.
- Також 12 серпня неспокійно було в районі Кримського моста. Ймовірно, переправу атакували дрони та ракети, після чого у небі було видно густий стовп диму.