Про це 24 Каналу розповів заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов. За його словами, російські окупанти використовують Бердянський порт під власний запит.

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Інколи вони доставляють в порт зброю, боєкомплект та особовий склад. А також – вивозять через нього крадене зерно, різну сировину, металобрухт тощо.

Вивозять через порт те, що можуть вкрасти. Пришвартовують 2 – 3 кораблі в один момент. Привозять щось тихенько вночі, щоб не було зайвих очей. Розвантажили. А через кілька ночей завантажують і вивозять,

– зауважив Дудукалов.

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В порту регулярно відбувається "бавовна"

Як наголосив Дудукалов, окупанти побоюються "бавовни", яка частенько прилітає у місцевий порт. Там розташовані певні зенітні ракетні комплекси, але вони не завжди ефективно працюють.

Як тільки там стаються вибухи, так одразу в порту стає надзвичайно тихо. Окупанти на певний час перестають ним користуватися.

Вони бояться та розуміють, що їх "славетна" ППО втомилося. Воно не відпрацьовує по деякому озброєнню. Наслідки цього цікаві. Вони просто розбігаються з порту та тікають в усі сторони. Після прильотів там завжди по 3 дні тиша. Дуже гарно. І нам нравиться, як воно горить,

– зазначив Дудукалов.

Зверніть увагу! Нещодавно російські окупанти підступно вбили двох 16-річних підлітків у Бердянську. Все, що відомо про цей жахливий воєнний злочин – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Бавовна в Бердянську: коротко