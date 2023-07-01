Об этом 24 Каналу рассказал заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов. По его словам, российские оккупанты используют Бердянский порт под собственный запрос.

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Иногда они доставляют в порт оружие, боекомплект и личный склад. А также – вывозят через него краденое зерно, разное сырье, металлолом и т.д.

Вывозят через порт то, что могут украсть. Пришвартовывают 2 – 3 корабля в один момент. Привозят что-то тихонько ночью, чтобы не было лишних глаз. Разгрузили. А через пару ночей загружают и вывозят,

– заметил Дудукалов.

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В порту регулярно цветет "хлопок"

Как отметил Дудукалов, оккупанты опасаются "хлопка", который часто прилетает в местный порт. Там расположены определенные зенитные ракетные комплексы, но они не всегда эффективно работают.

Как только там случаются взрывы, сразу в порту становится очень тихо. Оккупанты на время перестают им пользоваться.

Они боятся и понимают, что их "славное" ПВО устало. Оно не отрабатывает по некоему вооружению. Последствия этого интересны. Они просто разбегаются из порта и бегут во все стороны. После прилетов там всегда по 3 дня тишина. Очень хорошо. И нам нравится, как оно горит,

– отметил Дудукалов.

Обратите внимание! Недавно российские оккупанты коварно убили двух 16-летних подростков в Бердянске. Все, что известно об этом ужасном военном преступлении – читайте в материале 24 Канала.

"Хлопок" в Бердянске: коротко