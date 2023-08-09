Об этом 24 Каналу рассказал заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов. Он отметил, что в настоящее время Силы обороны не имеют возможности для атак из воды в Азовском море.

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Быстро выходят в море

Для Украины есть огромное преимущество, ведь Бердянский залив и в целом акваторию видно, как на ладони с половины города. Оккупанты прекрасно об этом знают. Когда происходят очередные прилеты по вражеским позициям в Бердянске или на окраинах, то пришвартованные корабли выходят в море, российские захватчики убегают, потому что понимают, что следующим может быть любое стоящее там судно.

Россияне ночью в трусиках выбегают и прячутся по дворам,

– отметил Дудукалов.

Оккупанты продолжают использовать порт, в том числе привозят оружие или горюче-смазочные материалы и вывозят в Россию собранный урожай на оккупированных территориях. Однако враг не может использовать его для перебрасывания тяжелой техники.

Прежде всего потому, что порт хорошо виден, а море мелкое и по нему не могут ходить большие корабли. К счастью, Россия не может использовать его оперативно и эффективно. Однако оккупанты до сих пор контролируют порт в Бердянске со всех сторон.

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Россия использует краденые суда

Сейчас навредить оккупантам можно разве что из воздуха. Российские захватчики будут использовать Азовское море, пока оно не перейдет под огневой контроль ВСУ. Когда это произойдет, панические настроения врага лишь усилятся, ведь россияне будут бояться потерять корабли.

"Они даже не свои суда используют, а те, что украли у международных организаций и других стран, которые пришвартовали их в Бердянске или Мариуполе. Как оказалось флота, который оккупанты могут активно использовать в акватории Азовского моря, у россиян нет", – сказал заместитель председателя Бердянского районного совета.

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