В то же время нельзя недооценивать противника. Они частично усваивают уроки и учатся на ошибках. Об этом 24 Каналу рассказал заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов, в то же время добавив, что морально-психологическое состояние оккупантов на очень низком уровне.
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Россияне усиливают оборону в Запорожье
В Запорожской области оккупанты прорыли очень много окопов и блиндажей. Мощные укрепления россияне построили и в тылу. К примеру, в небольшом поселке Андреевка продолжает расти длина огромного рва. Он, стоит заметить, прикрывает направление к морю.
Только Бердянский аэропорт укреплен тремя линиями обороны,
– подчеркнул Виктор Дудукалов.
А вот Бердянск имеет иное стратегическое значение, чем, например, Мелитополь или Мариуполь. Так что прогнозировать действия российских захватчиков там несколько сложнее.
"Оккупанты и этого, и в прошлом году довольно быстро оснащали укрепления. Но достаточно разведки, которая постоянно информирует о движении техники и что происходит у оккупантов, в частности в тылу. Это важно, потому что наши в последнее время метко бьют по тылам", – заметил Дудукалов.
Врага недооценивать не стоит. В конце концов, за время полномасштабного вторжения они кое-что научились на собственных ошибках. Однако их нравственный и боевой дух остается на низком уровне. Об этом свидетельствует и массовое дезертирство.
Виктор Дудукалов об обороне и действиях россиян в Запорожье: смотрите видео
ВСУ продвигаются в Запорожском направлении: что известно
- Вооруженные Силы Украины продвинулись на сотни метров на Мелитопольском направлении. Там продолжаются бои. В то же время наступательные действия происходят и в Бердянском направлении. Украинские военные имеют продвижение и там.
- Оккупанты, в свою очередь, начали больше укреплять Токмак, Бердянск и Мелитополь. Следует отметить, что такие действия являются результатом успехов ВСУ. В частности, это касается и постоянного "хлопка" на временно оккупированных территориях Запорожья.
- Чтобы остановить контрнаступление россияне, прибегают к разным методам. В частности, недавно они использовали химические боеприпасы в Новоданиловке. Наступательный потенциал действительно несколько снизился, ведь наши бойцы не могли пойти в атаку. Впрочем, ВСУ уже фактически прошли первую линию обороны. Именно она была плотно заминирована.