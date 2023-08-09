Водночас не можна недооцінювати противника. Вони частково засвоюють уроки і вчаться на власних помилках. Про це 24 Каналу розповів заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов, водночас додавши, що морально-психологічний стан окупантів на дуже низькому рівні.

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Росіяни посилюють оборону на Запоріжжі

У Запорізькій області окупанти прорили дуже багато окопів та бліндажів. Потужні укріплення росіяни побудували й в тилу. Наприклад, у невеликому селищі Андріївка продовжує зростати довжина величезного рову. Він, варто зауважити, прикриває напрямок до моря.

Тільки Бердянський аеропорт укріплений трьома лініями оборони,

– наголосив Віктор Будукалов.

А ось Бердянськ має інше стратегічне значення, ніж, до прикладу, Мелітополь чи Маріуполь. Тож прогнозувати дії російських загарбників там трохи складніше.

"Окупанти й цього, і минулого року доволі швидко оснащували укріплення. Але достатньо розвідки, яка постійно інформує про рух техніки і що відбувається в окупантів, зокрема в тилу. Це важливо, бо наші останнім часом влучно гатять по тилах", – зауважив Дудукалов.

Ворога недооцінювати не варто. Зрештою, за час повномасштабного вторгнення вони дещо навчились на власних помилках. Однак їхній моральний та бойовий дух залишається на низькому рівні. Про це свідчить і масове дезертирство.

Віктор Дудукалов про оборону та дії росіян на Запоріжжі: дивіться відео

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