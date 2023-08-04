Об этом рассказал 24 Каналу офицер ВСУ Тарас Березовец. Он отметил, что россияне успели это сделать, пока Украина ожидала вооружения от союзников.

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Сегодня работает украинская стратегия

Это ожидание военной помощи от партнеров оказалось довольно продолжительным, и за это время противник успел нарыть целые подземные города, которые очень тяжело уничтожать.

Оперативно о контрнаступлении ВСУ и освобожденных городах и селах читайте в нашем телеграме.

"НАТО, которое готовило 9 украинских штурмовых бригад, не было готово к такой стратегии России. Они привыкли действовать в совершенно других условиях. И поэтому натовская стратегия сейчас не работает. А работает украинская", – подчеркнул офицер ВСУ.

Главная задача Главнокомандующего Валерия Залужного – сохранить жизни нашего личного состава. Для этого продвижение происходит умеренными темпами, исходя из того, что враг нарыл более 1000 километров окопов. Ничего подобного мир не видел со времен Первой мировой войны.

"Сегодня нет участка на фронте, где бы ни было горячо", – подчеркнул Березовец.

Тарас Березовец предположил дальнейший ход контрнаступления ВСУ: смотрите видео

Логистика врага испытывает коллапс

Если предположить, что украинским силам удастся прорвать оборону врага к октябрю и приблизиться к побережью Азовского моря, то до конца года они смогут выйти к административной границе временно оккупированного Крыма. В случае развертывания такого сценария ситуация на фронте может кардинально измениться.

Как только мы возьмем под огневой контроль территорию Крыма, логистика врага подвергнется коллапсу. Выход даже к одной точке побережья Азовского моря изменит все. Это означает, что эта операция считаться удачной,

– подчеркнул офицер ВСУ.

Противник это понимает и будет цепляться за каждый сантиметр нашей земли. И сейчас, по мнению Тараса Березовца, враг возлагает главные надежды на то, что сможет "завалить телами" своих мобилизованных путь ВСУ к побережью Азовского моря и Крыму.

Наступление в любом случае, по его мнению, продлится, по меньшей мере, до октября. Во время зимы у нас еще не было опыта эффективно наступать. И если мы научимся продвигаться во время зимней компании, это также может изменить ход войны.

Какая ситуация на Юге