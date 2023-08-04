Про це розповів 24 Каналу офіцер ЗСУ Тарас Березовець. Він зазначив, що росіяни встигли це зробити, поки Україна чекала озброєння від союзників.

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Сьогодні працює українська стратегія

Це очікування військової допомоги від партнерів виявилось доволі тривалим, і за цей час противник встиг нарити цілі підземні міста, які надзвичайно важко знищувати.

Оперативно про контрнаступ ЗСУ та звільнені міста і села читайте у нашому телеграмі.

"НАТО, яке готувало 9 українських штурмових бригад не було готово до такої стратегії Росії. Вони звикли діяти в абсолютно інших умовах. І тому натівська стратегія зараз не працює. А працює українська", – підкреслив офіцер ЗСУ.

Головне завдання Головнокомандувача Валерія Залужного – зберегти життя нашого особового складу. І тому просування відбувається помірними темпами, виходячи з того, що ворог нарив понад 1000 кілометрів окопів. Нічого подібного світ не бачив з часів Першої світової війни.

"Сьогодні немає ділянки на фронті, де б не було гаряче", – підкреслив Березовець.

Тарас Березовець припустив подальший хід контрнаступу ЗСУ: дивіться відео

Логістика ворога зазнає колапсу

Якщо ж припустити, що українським силам вдасться прорвати оборону ворога до жовтня і наблизитись до узбережжя Азовського моря, то до кінця року вони зможуть вийти до адміністративного кордону з тимчасового окупованим Кримом. У разі розгортання такого сценарію, ситуація на фронті може кардинально змінитись.

Як тільки ми візьмемо під вогневий контроль територію Криму, логістика ворога зазнає колапсу. Вихід хоч до однієї точки узбережжя Азовського моря змінить усе. Це означатиме, що ця операція вважатиметься вдалою,

– наголосив офіцер ЗСУ.

Противник це розуміє і буде чіплятися за кожний сантиметр нашої землі. І зараз, на думку Тараса Березовця, ворог покладає головні сподівання на те, що зможе "завалити тілами" своїх мобілізованих шлях ЗСУ до узбережжя Азовського моря та до Криму.

Наступ у будь-якому випадку, на його думку, триватиме щонайменше до жовтня. Під час зими ми ще не мали досвіду ефективно наступати. І якщо ми навчимося просуватись під час зимової компанії, це також може змінити хід війни.

Яка ситуація на Півдні