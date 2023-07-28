Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник запасу ЗСУ Роман Світан. За його словами, звільнення Старомайорського свідчить, що українські військові вже наблизилися, а можливо й зайшли на першу лінію оборони окупантів.

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Аналогічні процеси тривають і південніше від Оріхового в бік Роботиного. Там, можливо, вдасться обійти деякі оборонні споруди окупантів. Але все залежить від планів, які мають військові.

Відкриваються три напрямки

Як наголосив Світан, зараз проглядають два напрямки на Азовське узбережжя: з-під Оріхового – на Токмак та Мелітополь; з-під Великої Новосілки на Старомлинівку, а потім рух залежить від подальших завдань.

Однак зрозуміло, що лише військові знають реальну ситуацію на фронті. Остаточно все вирішуватиме Генеральний штаб ЗСУ.

Непогана картина тут вимальовується. Є два напрямки. Але може бути й навіть третій. Територія з Каховського водосховища вже підсихає. І там піднялися старі дороги, де було значно менше мулу. І тут може почати "дихати" увесь Херсонський фронт,

– зауважив Світан.

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Звісно, територія поза дорогами сохнутиме ще довго. Але тут з'являється різний простір для цікавих маневрів.

Контрнаступ Збройних Сил України: коротко