Росіяни спробували контратакувати, проте їм не вдалося вибити українських військових.

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Ситуація на Бахмутському напрямку напружена

У ході операції на Бахмутському напрямку, 3 рота 2 штурмового батальйону 3 ОШБр звільнила понад 1200 метрів української території. Також бригада повідомила про взяття в полон 8 росіян 83 бригади ДШВ армії ворога. Частина російських військових втекла, решта була ліквідована.

Росіяни активно використовують артилерію. Окрім цього, територія на підступах ретельно замінована.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що українські сили поступово рухаються. Також він пояснив, що наразі важливо реагувати на ситуацію на полі бою, маневрувати та перекидати особовий склад.

На Бахмутському напрямку ситуація дуже напружена, але ми поступово просуваємося вперед та звільняємо наші землі. Ворог затято чіпляється за кожен сантиметр, веде інтенсивний артилерійський та мінометний вогонь,

– заявив Сирський.

Командувач акцентував, що ЗСУ наразі опираються на контрбатарейну боротьбу – ведення вогню артилерією і мінометами з метою придушення і знищення артилерійських і мінометних батарей противника.

Сирський також повідомив, що на Куп‘янському та Лиманському напрямках Росія активно використовує найпрофесійніші підрозділи. Щодня ЗСУ відбивають штурми – жодної позиції не втрачено.

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