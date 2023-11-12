Спикер Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины, капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук рассказал в эфире телемарафона, что оккупанты принимают максимальное количество мер безопасности по мосту. Чиновник также объяснил, зачем оккупанты используют дымовой занавес, пишет 24 Канал.

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Как оккупанты охраняют Крымский мост

Они принимают максимальное количество мер безопасности, постоянно его перекрывая. Они учитывают свой печальный опыт поражения этой пристройки и пытаются реагировать постфактум,

– сказал спикер Военно-морских сил ВСУ.

Так, оккупанты перекрывают мост в случае опасности, чтобы грузовик не въехал и не взорвался. В случае угрозы из воздуха мост также перекрывают и задымляют. Из-за этой максимальной охраны функционал моста в этом смысле довольно сильно страдает.

Дмитрий Плетенчук объяснил, что логистически этот мост остается одним из основных элементов для обеспечения группировки на Юге, ведь железная дорога большую нагрузку на себя не берет. В то же время через мост враги перекидывают все, что им нужно.

Эффективна ли для врагов дымовая завеса на мосту

Дмитрий Плетенчук прокомментировал эффективность задымления для оккупантов на Крымском мосту.

"Это даже не дым, это аэрозоль. Генерируют этот аэрозоль специальные автомобили. Обычно для этого применяются большие грузовики. Это относится к химическим войскам России – машина выезжает, включает этот генератор и в большом количестве выбрасывает аэрозоль в воздух", – заявил представитель ВМС.

По его словам, прежде всего оккупанты выбрасывают этот дым, чтобы сбить лазерные дальномеры боевых головок ракет. Дмитрий Плетенчук добавил, что теоретически в таком задымлении не должно работать лазерное наведение боеголовок.

Россия переместила корабли и лодки как можно дальше от Крыма

Дмитрий Плетенчук рассказал, что по состоянию на 12 ноября Россия держит в Черном море только два патрульных корабля: сторожевой и противолодочный корабль, что охраняют Крымским мостом.

В то же время Кремль перекинул в Новороссийск 10 носителей крылатых ракет. Впоследствии враги перекинули даже подлодки. Они ведь не могут постоянно находиться только в подводном положении. Поэтому большую часть времени они находятся в порту.