Речник Військово-морських сил Збройних Сил України, капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук розповів в ефірі телемарафону, що окупанти вживають максимальну кількість заходів безпеки щодо мосту. Посадовець також пояснив, навіщо окупанти використовують димову завісу, пише 24 Канал.

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Як окупанти охороняють Кримський міст

Вони вживають максимальну кількість заходів безпеки, постійно його перекриваючи. Вони враховують свій сумний досвід щодо ураження цієї прибудови та намагаються реагувати постфактум,

– сказав речник Військово-морських сил ЗСУ.

Так, окупанти перекривають міст у випадку небезпеки, щоб вантажівка не заїхала та не вибухнула. У випадку загрози з повітря, міст також перекривають та задимлюють. Через цю максимальну охорону функціонал мосту в цьому сенсі досить сильно страждає.

Дмитро Плетенчук пояснив, що логістично цей міст залишається одним з основних елементів для забезпечення угруповання на Півдні, адже залізниця велике навантаження на себе не бере. Водночас через міст вороги перекидають все, що їм потрібно.

Чи ефективна для ворогів димова завіса на мосту

Дмитро Плетенчук прокоментував ефективність задимлення для окупантів на Кримському мосту.

"Це навіть не дим, це аерозоль. Генерують цей аерозоль спеціальні автомобілі. Зазвичай для цього застосовуються великі вантажівки. Це належить до хімічних військ Росії – машина виїжджає, вмикає цей генератор і у великій кількості викидає аерозоль в повітря", – заявив речник ВМС.

За його словами, перш за все окупанти викидають цей дим, щоб збити лазерні дальноміри бойових головок ракет. Дмитро Плетенчук додав, що теоретично в такому задимленні не має працювати лазерне наведення боєголовок.

Росія перемістила кораблі та човни якомога далі від Криму

Дмитро Плетенчук розповів, що станом на 12 листопада Росія тримає в Чорному морі тільки два патрульні кораблі: сторожовий та протичовновий корабель, які охороняють Кримський міст.

Водночас Кремль перекинув до Новоросійська 10 носіїв крилатих ракет. Згодом вороги перекинули навіть підводні човни. Адже вони не можуть постійно перебувати тільки у підводному положенні. Тому більшу частину часу вони перебувають в порту.