Еще 14 апреля вооруженным силам Украины удалось отправить крейсер "Москва" исследовать морское дно. Однако находки из него попадают в руки украинцам до сих пор.

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Плот был дырявым

Так, 16 сентября обнаружили спасательный плот на 20 человек. Его выловил в море и передал украинским пограничникам измаильского отряда экипаж морского торгового судна.

Плавсредство было привязано к нескольким спасательным жилетам, а потому держалось на поверхности воды. Эта находка стала очередным доказательством халатности российского военного руководства. Как отметили в Госпогранслужбе, похоже, плот был неисправен. Поэтому захватчики, пытавшиеся на нем спастись, сняли с себя спасательные жилеты (что категорически запрещено) и прикрепили их к плоту, чтобы сохранять его плавучесть.

Кроме этих жилетов на борту дырявого плота нашли:

сломанное, поврежденное коррозией весло;

баллоны для подкачки воздуха;

водонепроницаемый мешок, в котором находились русские монеты, элементы одностроев моряков и морпехов;

на жилетах и одностроях были боевые номера.

Иронично, что надпись на плоту, которая могла бы спасти до 20 кафиров, была надпись "Никакой паники! Плот сохраняет плавучесть в любых условиях и дает вам надежную защиту". Такой же, очевидно, надежен, как и все обещания кремля.

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Россия своих бросает: последние новости

Россия постоянно обманывает тех, кого бросает в ад войны. Это касается как государства, так и самих россиян. Так, 14 сентября ДБР удалось задержать оккупанта из Московской области, которого во время отступления забыли кафиры.

На призыв россия бросает и семьи тех убитых, кого отправила воевать в Украину. Им не выдают ни тел родных , ни компенсаций, о которых так громко говорила. Жены захватчиков – в отчаянии.

Учитывая, как россия относится к собственному населению, неудивительно, что к коллаборантам у нее не более теплые чувства. На оккупированных территориях она всячески поощряла сотрудничество местное население и обещала защиту. Однако во время панического бегства военных формирований из Харьковщины российские спецслужбы "забыли" почти всех коллаборантов. Более того, кураторы оккупированного региона приказали не пропускать их на территорию России даже если у них были российские паспорта.

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