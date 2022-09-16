Ще 14 квітня Збройним Силам України вдалося відправити крейсер "Москва" досліджувати морське дно. Однак знахідки з нього попадають у руки українцям дотепер.

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Пліт був дірявим

Так, 16 вересня виявили рятувальний пліт на 20 осіб. Його виловив в морі та передав українським прикордонникам Ізмаїльського загону екіпаж морського торгового судна.

Плавзасіб був прив'язаний до кількох рятувальних жилетів, а тому тримався на поверхні води. Ця знахідка стала черговим доказом недбальства російського військового керівництва. Як зазначили у Держприкордонслужбі, схоже, пліт був несправним. Тому загарбники, які намагалися на ньому врятуватися, познімали з себе рятувальні жилети (що категорично заборонено) та прикріпили їх до плота, аби зберігати його плавучість.

Окрім цих жилетів на борту дірявого плота знайшли:

зламане, пошкоджене корозією весло;

балони для підкачування повітря;

водонепроникний мішок, в якому знаходилися російські монети, елементи одностроїв моряків та морпіхів;

на жилетах та одностроях були бойові номери.

Іронічно, що напис на плоту, який міг би спасти до 20 окупантів, був напис "Ніякої паніки! Пліт зберігає плавучість у будь-яких умовах та дає вам надійний захист". Такий же, вочевидь, надійний, як і всі обіцянки кремля.

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Росія своїх кидає: останні новини

Росія постійно обманює тих, кого кидає у пекло війни. Це стосується як держави, так і самих росіян. Так, 14 вересня ДБР вдалося затримати окупанта з Московської області, якого під час відступу забули окупанти.

На призволяще росія кидає і сім'ї тих вбитих, кого відправила воювати в Україну. Їм не видають ані тіл рідних, ані компенсацій, про які так гучно говорила. Дружини загарбників – в розпачі.

Зважаючи, як росія ставиться до власного населення, не дивно, що до колаборантів в неї не тепліші почуття. На окупованих територіях вона всіляко заохочувала до співпраці місцеве населення та обіцяла захист. Однак під час панічної втечі військових формувань із Харківщини російські спецслужбісти "забули" майже всіх колаборантів. Більш того, куратори окупованого регіону наказали не пропускати їх на територію росії, навіть якщо у них були російські паспорти.

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