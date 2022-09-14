Правоохоронні органи на звільнених від окупантів територіях продовжують стабілізаційні заходи. Їх ціль – виявити залишки окупаційних військ, диверсійних груп, затримати колаборантів та повернути повну безпеку.

До теми Україна судитиме капітана російського корабля, який обстрілював ракетами Миколаїв та Одесу

Приїхав вбивати за 67 доларів

Під час такої роботи працівникам ДБР вдалося затримати російського військового, мешканця Московської області. Він переховувався поблизу селища Шевченкове Куп 'янського району. Як з'ясували правоохоронці, його забули забрати з собою свої ж, коли втікали під час наступу Збройних Сил України.

Окупант зізнався, що пішов воювати проти України, а відтак вбивати, не з патріотичних мотивів, а заради грошей. Йому обіцяли 4 тисячі російських рублів за кожен день служби.

Зверніть увагу! Згідно з курсом станом на 14 вересня – це неповних 67 доларів США.

Однак довго насолоджуватися думкою про "багатства", які, можливо, йому б і не виплатили, окупанту не вдалося. 6 вересня він підписав контракт з російською армією на три місяці, а вже 7 вересня його підрозділ розбили захисники України.

Для подальшої перевірки та вжиття відповідних заходів ДБР передасть затриманого окупанта СБУ.

ДБР затримали окупанта, якого покинули свої: дивіться відео

Тисячі окупантів взяли в полон

Під час контрнаступу ЗСУ у Харківській області українські військові суттєво поповнили обмінний фонд України. Так, вдалося взяли у полон російських військових високих чинів, зокрема офіцерів. Загалом у полон потрапили тисячі росіян.

Військовий експерт Павло Нарожний зазначив, що кількість полонених загарбників стрімко поповнюється не лише на Харківському напрямку, але й на Херсонському.

Кого ще вдалося взяти у полон: останні новини

13 вересня на околицях Балаклії до рук ЗСУ потрапив перший узбек. Йому всього 22 роки, а пішов він воювати проти України у складі ПВК "редут" також за гроші.

На Харківщині полонили й молодших "завойовників". Трьом росіянам було лише по 20 років. Вони намагалися виправдовуватися, що не знали, що їдуть на війну в Україну. Однак в це важко віриться, враховуючи, що повномасштабна війна на момент їх затримання тривала 197-й день.

ЗСУ спіймали і контрактника відомої ПВК "вагнер", підрозділи якої воювали в Сирії та на Донбасі з 2014 року.

Також у полон потрапили "мобілізовані" з Лисичанська. Місто окупували у липні, й навіть не розібравши завали після боїв, росіяни почали шукати поповнення до лав своєї армії.

До теми – ЗСУ взяли генерала в полон? В мережу злили кадри: відео