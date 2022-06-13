Дышать станет легче и пройдут дожди: прогноз погоды на 14 июня

Погода в Украине во вторник, 14 июня, станет несколько прохладнее. На всей территории, кроме Одесщины, пройдут дожди и грозы.

Июнь начался с жары, но во вторник она расслабится, это позволит немного отдохнуть от солнца.

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Жара не оставит часть Украины

Но похолодает на всюду, на Юге и Востоке. В частности, в Херсонской и Запорожье обещают +29...+31. В Харьковской, Донецкой, Луганской и Николаевской областях температура воздуха тоже будет переваливать за +30. А в Одесской области столбик термометра поднимется до 29 градусов.

В западных областях завтра столбики термометров не покажут более 24 градусов тепла. В северных областях, Винницкой области, в Кропивницком с районами и Черкасской области ожидается в течение дня до 28 градусов тепла.

Порывы ветра в Украине будут достигать всего 5-10 метров в секунду.

Дожди в Украине 14 июля пройдут почти во всех областях

Синоптикиня Наталья Диденко отмечает, что в ближайшие дни жара ослабнет даже в южной части и в восточных областях Украины.

Дожди начнутся ночью в Западных областях до Винницы, а утром перейдут на Север и Центр. Днем периодические и кратковременные дожди и грозы ожидаются в южной части, местами в центральных областях и вечером дойдут до восточных областей. Сухо будет только в Одесской области. Дождь в Киеве ожидают утром 14 июня или в первой половине дня.

Прогноз погоды в городах Украины.

Ужгород – +23...+25;

Львов – +19...+21;

Ивано-Франковск – +20...+22;

Тернополь – +21...+23;

Черновцы – +22...+24;

Хмельницкий – +21...+23;

Луцк – +20...+22;

Ровно – +19…+21;

Житомир – +22…+24;

Винница – +24...+26;

Одесса – +27…+29;

Николаев – +28…+30;

Херсон – +29...+31;

Симферополь – +27...+29;

Кропивницкий – +25…+27;

Черкассы – +25…+27;

Чернигов – +24...+26;

Суммы – +26…+28;

Полтава – +26...+28;

Днепр – +28...+30;

Запорожье – +28…+30;

Донецк – +29...+31;

Луганск – +29...+31;

Харьков – +29…+31;

Киев – +24…+26.



Погода в Украине на 13 июня / Карта Укргидрометцентра