Червень почався зі спеки, але у вівторок вона послабиться, це дозволить трохи відпочити від пекельного сонця.
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Спека не залишить частину України
Але похолодає на скрізь, на Півдні та Сході. Зокрема, на Херсонщині та Запоріжжі обіцяють +29...+31. У Харківській, Донецькій, Луганській та Миколаївській областях температура повітря теж перевалюватиме за +30. А в Одещині стовпчик термометра підніметься до 29 градусів.
У західних областях завтра стовпчики термометрів не покажуть більш як 24 градусів тепла. У північних областях, на Вінниччині, у Кропивницькому з районами та на Черкащині очікується протягом дня до 28 градусів тепла.
Пориви вітру в Україні сягатимуть всього 5 – 10 метрів за секунду.
Дощі в Україні 14 липня пройдуть майже в усіх областях
Дощі почнуться вночі у Західних областях аж до Вінниці, а зранку перейдуть на Північ та Центр. А вдень періодичні та короткочасні дощі та грози очікуються у південній частині, місцями в центральних областях і ввечері дійдуть до східних областей. Сухо буде лише в Одеській області. Дощ у Києві очікують 14 червня вранці чи в першій половині дня.
Прогноз погоди у містах України 14 червня
Ужгород – +23...+25;
Львів – +19...+21;
Івано-Франківськ – +20...+22;
Тернопіль – +21...+23;
Чернівці – +22...+24;
Хмельницький – +21...+23;
Луцьк – +20...+22;
Рівне – +19...+21;
Житомир – +22...+24;
Вінниця – +24...+26;
Одеса – +27...+29;
Миколаїв – +28...+30;
Херсон – +29...+31;
Сімферополь – +27...+29;
Кропивницький – +25...+27;
Черкаси – +25...+27;
Чернігів – +24...+26;
Суми – +26...+28;
Полтава – +26...+28;
Дніпро – +28...+30;
Запоріжжя – +28...+30;
Донецьк – +29...+31;
Луганськ – +29...+31;
Харків – +29...+31;
Київ – +24...+26.
Погода в Україні на 13 червня / Карта Укргідрометцентру