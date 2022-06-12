Про це повідомили правоохоронні органи під час брифінгу. Як повідмомляє 24 канал, інцидент стався у суботу, 11 червня.
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У селі Ліщанці Бучацького району Тернопільської області через міст їхало авто, у якому перебував 32-річний чоловік з двома дітьми 12 – 13 років.
Потоком води авто знесло в річку. Машину знайшли майже одразу. Там виявили мертвих чоловіка та одну з дівчаток. Тіло іншої дівчинки знайшли згодом.
Машину з мосту знесло в річку / Фото ДСНС Тернопільщини
До слова, діти в Україні продовжують помирати і від рук окупантів, і кількість жертв російської агресії продовжує зростати. Так, станом на ранок 11 червня понад 779 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії.
Наразі відомо, що
- 287 дітей загинули,
- понад 492 отримали поранення.
Останні випадки загибелі дітей через війну
- Під час фіксації кримінальних правопорушень стало відомо про загибель ще 24 дітей у Маріуполі Донецької області внаслідок обстрілів військовими Росії.
- 3 червня на пляжі в Маріуполь Донецької області двоє людей загинуло через вибух міни. Один з загиблих виявився 8-річним хлопчиком.
- Також унаслідок потрапляння ворожого снаряду в будинок у Гірському Сєвєродонецького району Луганської області зазнав поранення 13-річний хлопець. Травми виявились несумісні з життям.
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