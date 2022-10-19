Масштабный пожар в Джакарте: от огня обрушился купол мечети исламского центра

19 октября в столице Индонезии Джакарте произошел пожар в мечети исламского центра. Он начался после того, как строители ремонтировали купол.

В результате пожара упал купол Большой мечети исламского центра. В сети уже показали соответствующие видео.

Обратите внимание Привет Эрдогану: Россия обстреляла мечеть султана Сулеймана Пышного в Мариуполе

Масштабный пожар в Джакарте

По предварительной информации, когда строители ремонтировали купол, они хотели установить фанеру поверх и расплавили мембрану кровли с помощью горелки.

Во время выполнения работы с горелки появились искры, а впоследствии это вызвало большой пожар.

Один из мужчин пытался потушить огонь с помощью огнетушителя, но огонь расширился и в итоге загорелся весь купол мечети исламского центра. Позже конструкция рухнула.

На место сразу прибыли спасатели. Сейчас они тушат огонь.

В Джакарте вспыхнул масштабный пожар и обрушился купол мечети: смотрите видео

Индонезия решила перенести свою столицу

Индонезийские власти приняли решение изменить свою столицу, поэтому Джакарта уже не будет иметь статус главного города. Ее перенесут на остров Калимантан.

Воплотить это планируют в 2024 году. Палата представителей страны уже приняла закон о перенесении правительства из Джакарты на территорию острова.

Достойно внимания – В мечети в Бангладеш произошел взрыв: смотрите видео