Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Globe and Mail, который цитирует три осведомленные с ситуацией источника.

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Что известно о потенциальной отставке Джастина Трюдо

Так, Трюдо якобы принял решение уйти в отставку из-за внутрипартийного давления и низкого уровня поддержки среди общества. Ожидается, что премьер официально объявит об отставке не позднее среды, 8 января – то есть до национальной встречи Либеральной партии.

Один из источников, который недавно разговаривал с премьер-министром, сообщил, что господин Трюдо осознает необходимость сделать заявление до встречи с фракцией либералов, чтобы избежать впечатления, будто его вытеснили собственные депутаты,

– указывает издание.

В то же время неизвестно, останется ли в таком случае Трюдо премьером до назначения нового лидера, или уйдет с должности немедленно. Среди возможных кандидатов на пост лидера Либеральной партии рассматривают министра финансов Доминика Леблана, министр иностранных дел Мелани Жоли и бывшего руководителя центрального банка Марка Карни.

Reuters со ссылкой на источник утверждает, что Трюдо все чаще говорит о намерении уйти в отставку, хотя он еще не принял окончательное решение.

The Globe and Mail пишет, что поддержка Либеральной партии под руководством Трюдо снизилась до 13%. Однако эти цифры меняются, если придет новый лидер.