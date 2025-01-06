Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Globe and Mail, що цитує три обізнані з ситуацією джерела.

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Що відомо про потенційну відставку Джастіна Трюдо

Так, Трюдо буцімто ухвалив рішення піти у відставку через внутрішньопартійний тиск і низький рівень підтримки серед суспільства. Очікується, що прем'єр офіційно оголосить про відставку не пізніше середи, 8 січня – тобто до національної зустрічі Ліберальної партії.

Одне з джерел, яке нещодавно розмовляло з прем’єр-міністром, повідомило, що пан Трюдо усвідомлює необхідність зробити заяву до зустрічі з фракцією лібералів, щоб уникнути враження, ніби його витіснили власні депутати,

– вказує видання.

Водночас невідомо, чи у такому разі Трюдо лишиться прем'єром до призначення нового лідера, чи піде з посади негайно. Серед можливих кандидатів на посаду лідера Ліберальної партії розглядають міністра фінансів Домініка Леблана, міністр закордонних справ Мелані Жолі та колишнього керівника центрального банку Марка Карні.

Reuters з посиланням на джерело стверджує, що Трюдо все частіше говорить про намір піти у відставку, хоча він ще не ухвалив остаточне рішення.

The Globe and Mail пише, що підтримка Ліберальної партії під керівництвом Трюдо знизилася до 13%. Проте ці цифри змінюються, якщо прийде новий лідер.