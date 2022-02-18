Этот зенитно-ракетный комплекс британского производства действует на поражение. Эстонские друзья уже доставили его в Украину.

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Только что доставлены противотанковые ракеты "Джавелин" от Эстонии для наших друзей украинцев,

– сказал посол Эстонии в Украине Каимо Кууск.

Какую помощь получает Украина

Из-за агрессии и опасений наступления России Запад начал поставлять нашему государству вооружение для обороны. Например, существенную помощь, как военную, так и финансовую оказала и продолжает оказывать, Великобритания. Также британцы начали перебрасывать в Эстонию военную технику.

Нидерланды также решили предоставить Украине военную помощь. Решение одобрили на фоне российской агрессии. Мы получим винтовки, боеприпасы, радары и прочее.

Присоединилась к инициативам и Словения. Она не будет поставлять Украине летальное вооружение, однако в Любляне готовы предоставить Киеву технику двойного назначения. Такая военная помощь поступит из-за угрозы российского вторжения.

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