Цей зенітно-ракетний комплекс британського виробництва діє на ураження. Естонські друзі вже доставили його в Україну.
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Щойно доставлені протитанкові ракети "Джавелін" від Естонії для наших друзів українців,
– сказав посол Естонії в Україні Каімо Кууск.
Яку допомогу отримує Україна
- Через агресію та побоювання наступу Росії Захід почав поставляти нашій державі озброєння для оборони. Наприклад, суттєву допомогу, як військову, так і фінансову надала й далі продовжує, Велика Британія. Також британці почали перекидати до Естонії військову техніку.
- Нідерланди також вирішили надати Україні військову допомогу. Рішення схвалили на тлі російської агресії. Ми отримаємо гвинтівки, боєприпаси, радари та інше.
- Доєдналась до ініціатив і Словенія. Вона не постачатиме Україні летальне озброєння, проте у Любляні готові надати Києву техніку подвійного призначення. Така військова допомога надійде через загрозу російського вторгнення.
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