Цей зенітно-ракетний комплекс британського виробництва діє на ураження. Естонські друзі вже доставили його в Україну.

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Щойно доставлені протитанкові ракети "Джавелін" від Естонії для наших друзів українців,

– сказав посол Естонії в Україні Каімо Кууск.

Яку допомогу отримує Україна

Через агресію та побоювання наступу Росії Захід почав поставляти нашій державі озброєння для оборони. Наприклад, суттєву допомогу, як військову, так і фінансову надала й далі продовжує, Велика Британія. Також британці почали перекидати до Естонії військову техніку.

Нідерланди також вирішили надати Україні військову допомогу. Рішення схвалили на тлі російської агресії. Ми отримаємо гвинтівки, боєприпаси, радари та інше.

Доєдналась до ініціатив і Словенія. Вона не постачатиме Україні летальне озброєння, проте у Любляні готові надати Києву техніку подвійного призначення. Така військова допомога надійде через загрозу російського вторгнення.

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