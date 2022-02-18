Про це, як інформують ЗМІ, повідомив міністр оборони Словенії Матей Тонін. Він заявив, що у Любляні відреагували на запит українського уряду, який не просив про летальну зброю.
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Словенія не планує надавати Україні летальну зброю
Наразі Словенія не планує надсилати летальну зброю в Україну, але ми надішлемо техніку подвійного призначення,
– сказав Тонін.
Міністр оборони зазначив, що розмовляв з послом України в Словенії. Дипломат попросив його про мобільні кухні та намети з підігрівом. Також Любляна передасть спальні мішки, взуття, дизель-генератори та рукавиці – мовиться лише про перший етап допомоги.
Українці не очікують, що країни НАТО за них воюватимуть, – міністр
Тонін зауважив, що Україна не очікує, що країни НАТО за неї воюватимуть. Проте українці просять про військову та економічну допомогу.
Моральний дух в Україні високий, вони готові воювати самостійно, якщо потрібно,
– запевнив міністр.
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Країни Заходу допомагають Україні з озброєнням: коротко
- Президент Джо Байден повідомив, що США не будуть надсилати військових для участі у бойових діях в Україні, якщо Росія піде на нове вторгнення. Проте Вашингтон продовжить постачати ЗСУ обладнання для оборони.
- Прем'єр Канади Джастін Трюдо пообіцяв Україні 500 мільйонів кредиту та летальну зброю.
- 13 лютого Литва передала Україні зенітні комплекси Stinger.
- Раніше уряд Польщі офіційно підтримав надання Україні військової допомоги через ескалацію з Росії.
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