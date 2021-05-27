Джефф Безос покинет пост гендиректора Amazon: известны дата и преемник

О том, что Безос уйдет с поста CEO (генерального директора) Amazon, сообщили еще в феврале. Теперь же стала известна точная дата, когда именно это произойдет, и кто станет новым руководителем компании.

Дату выбрали по "сентиментальных" причинам. Дело в том, что именно в этот день была зарегистрирована компания Amazon – в 1994 году.

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Безос больше не будет гендиректором Amazon

С какой даты

Джефф Безос официально уйдет с должности генерального директора Amazon. Произойдет это 5 июля.

Мы выбрали эту дату, потому что она для меня сявляется ентиментальной. Это день, когда Amazon зарегистрировали в 1994 году, ровно 27 лет назад,

– так на ежегодном собрании акционеров Amazon сказал сам Джефф Безос.

Кто заменит Безоса

На замену Джеффу Безосу придет Энди Джесси. До сих пор он возглавлял Amazon Web Services – дочернюю компанию Amazon, которая занимается облачными расчетами. К слову, он ее и основал в 2003 году.

Он будет иметь обязанности исполнительного председателя правления Amazon. Так что будет посвящать больше времени своим фондам (Bezos Earth Fund и Day 1 Fund), космической компании Blue Origin, а также изданию The Washington Post.

Джефф Безос, напомним, является самым регулярным лидером списка богатейших людей мира. Этот американский 57-летний бизнесмен имеет состояние – на 27 мая 2021 года по текущему рейтингу Forbs – в более чем 189 миллиардов долларов.

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