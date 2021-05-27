Дату обрали з "сентиментальних" причин. Річ у тім, що саме цього дня було зареєстровано компанію Amazon – у 1994 році.

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Безос більше не буде гендиректором Amazon

З якої дати

Джефф Безос офіційно піде з посади генерального директора Amazon. Станеться це 5 липня.

Ми вибрали цю дату, бо вона для мене є сентиментальною. Це день, коли Amazon зареєстрували у 1994 році, рівно 27 років тому,

– так на щорічних зборах акціонерів Amazon сказав сам Джефф Безос.

Хто замінить Безоса

На заміну Джеффу Безосу прийде Енді Джессі. Досі він очолював Amazon Web Services – дочірню компанію Amazon, яка займається хмарними розрахунками. До слова, він її й заснував у 2003 році.

Важливо зауважити, що Безос покидає посаду, але не компанію.



Він буде мати обов'язки виконавчого голови правління Amazon. Тож присвячуватиме більше часу своїм фондам (Bezos Earth Fund та Day 1 Fund), космічній компанії Blue Origin, а також виданню The Washington Post.

Джефф Безос, нагадаємо, є найрегулярнішим лідером списку найбагатших людей світу. Цей американський 57-річний бізнесмен має статків – станом на 27 травня 2021 року за поточним рейтингом Forbs – на понад 189 мільярдів доларів.

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