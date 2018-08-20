Кто такой Джефф Безос: биография и секреты успеха самого богатого человека планеты

Недавно, издание Bloomberg опубликовало обновленный рейтинг самых богатых людей мира и впервые основателю Amazon удалось забраться на первую строчку, обогнав даже Билла Гейтса. Поэтому Техно 24 подготовил биографию, интересные факты и секреты успеха самого богатого человека мира.

Детство и юность Джеффа Безоса

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Джеффри Престон Безос родился 12 января 1964 года в американском городке Альбукерке в штате Нью-Мексико. Родственники парня по материнской линии были одними из первых поселенцев штата Техас. Когда Джеффу было всего 4 года, когда его мама вышла замуж за кубинского иммигранта Мигеля Безоса, который усыновил мальчика.

Безос рано проявил интерес к технике. После школы он бродил по дому с отверткой в ​​поисках работы для пытливого ума и ловких рук. В своей комнате он разобрал и собрал все, до чего сумел дотянуться.

Его родители в то время одновременно работали в банке и учились в университете, и они с 5 лет утверждали парню "ты уже большой, ты наша опора, вся надежда на тебя". И Джефф всерьез стал думать о своем будущем. Он запирался в комнате и изобретал различные фантастические штуки: солнечную батарею из фольги и зонтика, дверной звонок из старого будильника и другие мелочи. Позже отец выделил ему для опытов гараж (похоже, все американцы предпочитают изобретать различные устройства в сараях, которые насквозь пропахли бензином и ржавым металлом).



Джефф Безос в детстве и старшем возрасте

Каждое лето Джефф ехал на ранчо и вместе с дедом воплощал в жизнь некоторые из своих выходок. Они усовершенствовали ветряк, миникомбайн, гусеничный трактор.

Через несколько месяцев после завершения обучения в школе Безос без особых хлопот поступил в Принстонский университет, на кафедру электронно-измерительных приборов и информатики физического факультета, который благополучно закончил в 1986 году с "красным" дипломом и знаком отличия от академического общества Phi Beta Kappa.

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Пребывание Джеффа Безоса в университете было омрачено довольно неожиданным открытием, оказалось, что на свете куча парней, которые намного лучше него разбираются в законах физики. Поэтому Джефф решил сосредоточить свое основное внимание на вопросах компьютерной поддержки. В этой области наблюдалась несколько меньше плотность гениев и предполагался повышенный спрос на специалистов приличного уровня.

Карьера и состояние Джеффа Безоса

К началу 1994 года Безос работал по специальности на Уолл-стрит на разных должностях. Он занимался разработкой сети для международной торговли, а позже занял пост вице-президента компании D. E. Shaw & Co, которую покинул летом 1994 года.

В конце 1994 года, во время путешествия через страну из Нью-Йорка в Сиэтл, Безос основывал интернет-магазин Amazon.com, начальные инвестиции в который составили 300 тысяч долларов. Сайт запустили 16 июля 1995 года, хотя на тот момент он не был до конца сделан: например, на сайте можно было заказать отрицательное количество книг, а сам Безос мотивировал это необходимостью опередить конкурентов.

Компания начала свое существование как книжный онлайн-магазин и расширилась до продажи большого ассортимента продуктов и сервисов, включая видео и аудио трансляции. На данный момент это крупнейшая в мире компания в сфере интернет-торговли, а также крупнейший в мире поставщик облачных услуг через Amazon Web Services. В 1997 году компания Amazon.com вышла на IPO. А уже в 1999 году американский журнал Time назвал Безоса человеком года.



Джефф Безос основал аэрокосмическую компанию Blue Origin

Джефф Безос расширил сферу своих бизнес-интересов в 2000 году, основав аэрокосмическую компанию Blue Origin. Blue Origin начала тестовые полеты в космос в 2015 году и планирует начать коммерческие суборбитальные полеты с людьми в конце 2018 года.

В 2013 году Безос за 250 миллионов долларов купил американский издательский дом The Washington Post. Кроме того, он управляет другими бизнес-инвестициями с помощью своего венчурного фонда Bezos Expeditions.

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24 ноября 2017 года Безос стал самым богатым человеком планеты Земля с состоянием 100,3 миллиардов долларов. На 10 января 2018 года его состояние составляло 106 миллиардов долларов. В этом рейтинге основателю Amazon удалось обойти Билла Гейтса с состоянием 93,3 миллиарда долларов и Уоррена Баффета – 87,3 миллиардов долларов, которые долгие годы занимали первую и вторую строчку соответственно. К июню 2018 года состояние Безос выросло до 139 миллиардов 600 миллионов долларов и он занимает первое место в рейтинге Bloomberg Billionaires Index и 5 место в рейтинге самых влиятельных людей мира 2018 года по версии Forbes.

16 июля 2018 года Джефф Безос возглавил список самых богатых людей мира по версии агентства Bloomberg, по его данным состояние бизнесмена составило 150 миллиардов долларов.

Секреты успеха от Джеффа Безоса

1. Тщательно выбирайте мужа или жену

Джефф и Маккензи Безос женаты уже 24 года. До встречи с Маккензи Джефф не раз пытался наладить личную жизнь. Даже по рекомендации друзей ходил на свидание вслепую. Однако безуспешно. Лишь позже выяснилось, что он искал в женщинах определенные черты – способность быть музой и изобретательность.

Мне нужна была женщина, которая смогла бы вытащить меня из разряда второсортных людей, дать мне идею, помочь в ее реализации. С Маккензи мне хватило буквально пары фраз, чтобы понять – она ​​изобретательна, и это именно то, что я искал. Без вариантов.



Джефф Безос и его жена Маккензи

2. Откажитесь от многозадачности

"Я стараюсь заниматься делами по очереди. Если обедаю с друзьями или семьей – я обедаю. Если читаю электронную почту – я читаю. И не хочу отвлекаться ни на что другое. Мне нравится максимальная концентрация на том, что я делаю".

3. Отдавайте предпочтение риску и приключениям, а не комфортному бездействию

У каждого из нас есть два сюжета, по которым может развиваться наша жизненная история. Первый – жизнь безопасная и удобная. Второй – рисковнная, полная экспериментов, взлетов и падений. Безос однозначно выбирает второй вариант.

Описывая тот путь, который в результате привел Безоса к созданию Amazon, бизнесмен говорит:

Я знал, что, когда мне стукнет 80, я не пожалею о том, что рискнул. Только увидев, что представляет собой интернет, я понял: это именно то, что может перевернуть мою жизнь. Надо только ввязаться. Даже если бы я потерпел поражение, я презирал бы себя меньше, чем если бы не попробовал. В бизнесе часто задают вопрос: "Почему?" Это хороший вопрос. Но куда ценнее: "Почему нет?"

4. Всегда имейте альтернативные варианты

На вопрос, кем бы он был, если бы затея с Amazon потерпела поражение, Безос выдает сразу два ответа.

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"Скорее всего, я был бы очень счастливым программистом. Мне не привыкать начинать с нуля".

У меня есть фантазия о том, что я мог бы стать барменом. Очень хорошим барменом. Правда, очень медленным. Мне нравится готовить коктейли, я подхожу к этому со всей тщательностью, как к искусству. Я бы сделал из медлительности свою фишку. В моем баре висела бы табличка: "Вы хотите, чтобы это было быстро или чтобы это было хорошо?"

5. Помните: поражения необходимы, чтобы на них учиться

В подходе к воспитанию детей Джефф и его жена используют достаточно спорные, но действенные методы. Так, Безос позволили наследникам пользоваться острыми ножами с 4 лет. Чуть позже дети получили доступ к электроинструментам.

То, от чего у большинства ответственных родителей зашевелились бы волосы на голове, Джефф обосновывает так:

Кто не ошибается и не испытывает горечь и боль от своих ошибок, то теряет возможность учиться. Я предпочел бы быть отцом ребенка с девятью пальцами, чем ребенка, который не имеет возможности познавать реальный мир.

6. Соблюдайте баланс между работой и жизнью

Безос – сторонник концепции work-life balance.



Джефф Безос – самый богатый человек планеты

"В данном контексте мне больше нравится не "баланс", а "гармония". Работа и личная жизнь должны быть независимы и в то же время дополнять друг друга, как инь и ян. Если я счастлив дома, это делает меня лучшим сотрудником, лучшим боссом на работе. Если я продуктивный и востребованный на работе, это делает меня более уравновешенным и положительным мужем и отцом дома".

7. Храните детское любопытство

"Мир настолько сложен, что иногда приходится становиться настоящим экспертом в том или ином деле, чтобы найти решение. К сожалению, как только вы становитесь экспертом, вы рискуете оказаться в ловушке информационных догм. Вы начинаете совершенно точно знать, "как надо", и теряете возможность выяснить, "как можно было бы". Чтобы не попасть на этот глубокий догматический путь, с которого потом очень сложно свернуть, важно сохранять детское любопытство. Снова и снова заставлять себя задавать вопрос: "А можно сделать так? А вот так? А что получится, если".

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Все изобретатели и первооткрыватели мира – это эксперты с мышлением абсолютных новичков. Они не устают удивляться и искать новые пути даже там, где догматики уже проложили автобаны".

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