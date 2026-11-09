Враг Украины: кто из политиков Белого дома планирует бороться за президентское кресло в 2028 году

Разгромное поражение республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс обострило борьбу за власть в Вашингтоне и обнажило серьезный раскол в команде Дональда Трампа. Один из самых влиятельных высокопоставленных чиновников Белого дома уже приступил к подготовке к предстоящим президентским выборам 2028 года, пытаясь отмежеваться от неудач действующего главы государства.

Об этом 24 Каналу рассказал профессор международной политики Института Клинтона при Университетском колледже Дублина Скотт Лукас, отметив, что в то же время взгляды этого политика представляют явную угрозу для дальнейшей поддержки и безопасности Украины.

Как Венс дистанцируется от Трампа?

По словам эксперта, речь идет о Джей Ди Венсе, который сейчас является сенатором. В настоящее время он пытается использовать кризис внутри Республиканской партии, сваливая вину за поражение на войну против Ирана на соратников, в частности госсекретаря Марко Рубио. Венс подчеркивает, что с самого начала выступал против этой военной кампании, хотя и не предпринимал попыток ее остановить.

Джей Ди Венс не хочет, чтобы это поражение подорвало его президентскую кампанию в 2028 году. Поэтому вместо этого он ищет, как можно использовать это, чтобы обеспечить себе особую позицию, особое место в той кампании,

– отметил Лукас.

Профессор добавил, что Венс стремится представить себя единственным надежным лидером и даже пытался наладить контакты с Тегераном через посредников за несколько дней до выборов. Однако Дональд Трамп пока не спешит публично поддерживать своего преемника и сдержанно реагирует на его президентские амбиции, заявляя журналистам, что не знает, баллотируется ли он.

Скотт Лукас обратил внимание на то, что возможное укрепление позиций вице-президента создает серьезные вызовы для Киева. Его внешнеполитические взгляды могут существенно ослабить трансатлантическую поддержку.

Мы должны четко осознавать, что Джей Ди Венс – враг безопасности Украины. Он – враг безопасности Европы. Он четко выразил эту позицию в феврале 2025 года, когда заявил, что Европа должна заботиться о себе сама, и это никак не касается Соединенных Штатов,

– подчеркнул эксперт.

Также аналитик отметил, что борьба за власть затронет и других членов команды Белого дома. В частности, госсекретарь Марко Рубио не может баллотироваться в президенты, оставаясь на должности, поэтому вполне вероятна его отставка.

Скотт Лукас о намерениях Венса: смотрите видео