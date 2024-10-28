Об этом Джей Ди Вэнс заявил в интервью NBC News.
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Выйдут ли США из НАТО в случае победы Трампа
Так, Джей Ди Вэнс утверждает, что Дональд Трамп хочет видеть НАТО сильным.
Но он также хочет, чтобы страны НАТО действительно несли свою долю оборонного бремени,
– уточнил кандидат.
Также под давлением ведущей Вэнс смог четко ответить на вопрос о членстве. "Мы останемся в НАТО", – сказал он в интервью.
В то же время не выдвигая четких условий для того, чтобы США остались в НАТО, Вэнс раскритиковал вклад в Альянс. Особенно Вэнс выделил Германию, крупнейшую экономику Европы, которая часто становилась объектом давления Трампа во время его президентства.
"Фактически это Великобритания, несколько других стран и Соединенные Штаты. Проблема НАТО заключается в том, что особенно Германия должна тратить больше на безопасность, должна тратить больше на оборону", – сказал Джей Ди Вэнс.
Отметим, что в Европе опасаются возвращения Трампа в Белый дом и уже готовят план на случай его победы. Он включает разработку "креативных дипломатических и правовых мер", чтобы защитить приоритеты НАТО от администрации Трампа. Однако проблема в том, что до сих пор никто не знает, как будет действовать республиканец.