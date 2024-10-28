Про це Джей Ді Венс заявив в інтерв’ю NBC News.

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Чи вийдуть США з НАТО у разі перемоги Трампа

Так, Джей Ді Венс стверджує, що Дональд Трамп хоче бачити НАТО був сильним.

Але він також хоче, щоб країни НАТО дійсно несли свою частку оборонного тягаря,

– уточнив кандидат.

Також під тиском ведучої Венс спромігся чітко відповісти на питання про членство. "Ми залишимося в НАТО", – сказав він в інтерв'ю.

Водночас не висуваючи чітких умов для того, щоб США залишилися в НАТО, Венс розкритикував вклад у Альянс. Особливо Венс виділив Німеччину, найбільшу економіку Європи, яка часто ставала об'єктом тиску Трампа під час його президентства.

"Фактично це Велика Британія, кілька інших країн і Сполучені Штати. Проблема НАТО полягає в тому, що особливо Німеччина повинна витрачати більше на безпеку, повинна витрачати більше на оборону", – сказав Джей Ді Венс.

Зазначимо, що у Європі побоюються повернення Трампа у Білий дім і вже готують план на випадок його перемоги. Він включає розробку "креативних дипломатичних і правових заходів", щоб захистити пріоритети НАТО від адміністрації Трампа. Однак проблема у тому, що досі ніхто не знає, як діятиме республіканець.