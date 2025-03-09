Такое мнение 24 Каналу высказал полковник армии Великобритании в отставке Гэмиш де Бреттон-Гордон, заметив, что Вэнс не имеет боевого опыта, поэтому лучше бы ничего не говорил о миротворцах. Кроме того, экономическое сотрудничество с США не является надежной гарантией безопасности.

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О неудачном заявлении Вэнса по миротворцам

Полковник армии объяснил, что заявление Вэнса вызывает настоящее возмущение. По его мнению, боевой опыт вице-президента очень ограничен, поэтому его слова были неудачными. В то же время французские и британские войска воевали в 7 разных войнах. Поэтому вице-президенту лучше заняться делами политики.

После заявления Вэнс попытался оправдаться, сказав, что на самом деле не считает, что британские и французские солдаты не участвовали в боевых действиях. Однако это ему не помогло избавиться от волны критики.

Вэнс, похоже, сначала говорит, а потом думает. Поэтому я думаю, что это обидно. Однако это не должно было бы иметь особого значения. Если такое решение по военным делам принимает вице-президент США, это будет вызывать большое беспокойство,

– подчеркнул Бреттон-Гордон.

Относительно соглашения о полезных ископаемых, о котором упомянул Вэнс как лучшую гарантию безопасности, полковник армии отметил, что она будет иметь смысл только при одном условии – если в Украине будет американский персонал, который, возможно, будет работать на шахтах и в других сферах бизнеса, которые будут помогать с восстановлением. Тогда Россия не решится напасть на Украину, боясь задеть или убить этот персонал.

Однако он добавил, что в 1990 году, когда Саддам Хусейн вторгся в Кувейт, там было много американских работников. Поэтому соглашение не может и не быть надежной гарантией.