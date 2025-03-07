Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг представителя министерства иностранных дел Георгия Тихого в пятницу, 7 марта.

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Соглашение о недрах важно для партнерства Украины и США

Переговоры по редкоземельным металлам Георгий Тихий назвал "замечательными".

Мы убеждены, что это соглашение полезно для обеих сторон. Это хорошее соглашение, и мы действительно хотим его достичь, финализировать, подписать,

– сказал Тихий.

Он отметил, что соглашение о недрах – важный элемент в украинско-американском стратегическом партнерстве.

По словам представителя МИД, о деталях этих договоренностей может идти речь на встрече в Саудовской Аравии 10 марта. Там также планируют обсудить начальное прекращение огня.

Также ранее источники Radio NV сообщали, что соглашение о недрах может быть подписано на следующий день – 11 марта.