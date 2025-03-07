Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на брифінг речника міністерства закордонних справ Георгія Тихого у п'ятницю, 7 березня.

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Угода про надра важлива для партнерства України та США

Переговори щодо рідкісноземельних металів Георгій Тихий назвав "чудовими".

Ми переконані, що ця угода корисна для обох сторін. Це хороша угода, і ми дійсно хочемо її досягти, фіналізувати, підписати,

– сказав Тихий.

Він зауважив, що угода про надра – важливий елемент в українсько-американському стратегічному партнерстві.

За словами речника МЗС, про деталі цих домовленостей може йтися на зустрічі у Саудівській Аравії 10 березня. Там також планують обговорити початкове припинення вогню.

Також раніше джерела Radio NV повідомляли, що угода про надра може бути підписана наступного дня – 11 березня.