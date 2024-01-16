Джейк Салливан 16 января выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, в Швейцарии. Главной темой переговоров является прекращение войны в Украине, начатой Россией.
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Салливан описал стратегию США
По его словам, американская стратегия сейчас заключается в лишении России доступа к критическим ресурсам и предоставлении Украине технологий, которые могли изменить ситуацию на поле боя.
Путин недооценил людей, которые в течение двух лет при поддержке коалиции из более чем 50 партнеров во главе с Соединенными Штатами поддерживали народ Украины в борьбе с противником, экономика которого в 10 раз больше, население втрое больше, а армия когда-то была второй лучшей в мире,
– подчеркнул советник президента США.
Он отметил, что российский диктатор не только потерпел неудачу в своем империалистическом стремлении покорить Украину, но и своим вторжением укрепил украинский суверенитет.
Как отметил Салливан, Путин стремился уничтожить, но укрепил НАТО. В то время как он пытался ослабить Североатлантический альянс, его действия только расширили организацию.
Сотрудничество России и Китая
Салливан также рассказал, что борьба пока не окончена из-за помощи Китая. По его словам, она мобилизовала российскую оборонную промышленность, поставив экономику страны на "военные рельсы".
В то же время чиновник отметил, что Россия стремится получить больше оружия от Северной Кореи и Ирана.
Мы работаем над тем, чтобы обеспечить двухпартийную поддержку необходимых ресурсов для предоставления оружия Украине. Это требует того, чтобы мы наращивали нашу собственную оборонно-промышленную базу, одновременно лишая Россию доступа к критически важным ресурсам,
– подчеркнул Салливан.
В США также продолжают внедрять инновации. По словам Салливана, это критический момент в работе с партнерами и особенно с частным сектором, чтобы помочь Украине решить ключевые технологические вызовы и развиваться на поле боя.
Что этому предшествовало
- Владимир Зеленский 15 января прибыл на Всемирный экономический форум в Давосе, в Швейцарии. Там украинский глава должен встретиться с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.
- В то же время в Bloomberg отметили, что Салливан передаст в Давосе нашему президенту послание от Джо Байдена. Оно касается стратегии ведения войны против России.
- Тогда стало известно, что в Белом доме настаивают, чтобы Украина изменила свою стратегию борьбы с российскими оккупантами. В частности, в Администрации Байдена советуют нашему военно-политическому командованию перейти от наступления к обороне.