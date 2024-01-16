Джейк Салліван 16 січня виступив на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, що у Швейцарії. Головною темою переговорів є припинення війни в Україні, яку розпочала Росія.

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Салліван описав стратегію США

За його словами, американська стратегія зараз полягає у позбавленні Росії доступу до критичних ресурсів й наданні Україні технологій, які могли змінити ситуацію на полі бою.

Путін недооцінив людей, які протягом двох років за підтримки коаліції з понад 50 партнерів на чолі зі Сполученими Штатами підтримували народ України в боротьбі з противником, економіка якого в 10 разів більша, населення втричі більше, а армія колись була другою найкращою у світі,

– наголосив радник президента США.

Він зауважив, що російський диктатор не лише зазнав невдачі у своєму імперіалістичному прагненні підкорити Україну, але й своїм вторгненням зміцнив український суверенітет.

Як зазначив Салліван, Путін прагнув знищити, але зміцнив НАТО. В той час як він намагався послабити Північноатлантичний альянс, його дії лише розширили організацію.

Співпраця Росії та Китаю

Салліван також розповів, що боротьба наразі не закінчена через допомогу Китаю. За його словами, вона мобілізувала російську оборонну промисловість, поставивши економіку країни на "військові рейки".

Водночас посадовець зазначив, що Росія прагне отримати більше зброї від Північної Кореї та Ірану.

Ми працюємо над тим, щоб забезпечити двопартійну підтримку необхідних ресурсів для надання Україні зброї. Це потребує того, щоб ми нарощували нашу власну оборонно-промислову базу, водночас позбавляючи Росію доступу до критично важливих ресурсів,

– наголосив Салліван.

У США також продовжують впроваджувати інновації. За словами Саллівана, це критичний момент у роботі з партнерами, і особливо з приватним сектором, щоб допомогти Україні вирішити ключові технологічні виклики та розвиватися на полі бою.

Що цьому передувало