Клеверли опубликовал фото с Дмитрием Кулебой и поблагодарил его за приглашение, информирует 24 канал. Кроме того, министр иностранных дел Великобритании рассказал, какую помощь они окажут Украине.

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Глава МИД Британии прибыл в Украину и пообещал помощь

Слов недостаточно. Слова не зажгут свет этой зимой. Слова не защитят от российских ракет,

– написал Джеймс Клеверли.

Он отметил, что Великобритания не просто говорит об Украине, а оказывает конкретную поддержку для защиты Украины.



Глава МИД Британии встретился с Дмитрием Кулебой в Киеве / Фото из твитера Джеймса Клеверли

Клеверли встретился с Зеленским

Владимир Зеленский также встретился с министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клэверли.

Великобритания рядом с Украиной в это определяющее для нас время. Мы никогда не забудем этого,

– сказал президент.

Зеленский встретился с главой МИД Британии: смотрите видео

Что включает новый пакет помощи Британии

Британское издание The Guardian сообщило, что глава МИД Великобритании анонсирует в Украине новый пакет помощи на три миллиона фунтов стерлингов (около 3,6 миллиона долларов). Эти деньги пойдут на:

реконструкцию школ;

кареты скорой помощи;

помощь жертвам сексуального насилия.

По данным BBC, Джеймс Клеверли заявил, что Великобритания стоит бок о бок с Украиной, а война России "терпит неудачу". Также говорится, что Украине передадут:

24 кареты скорой помощи;

11 машин экстренной помощи;

в том числе – шесть бронированных автомобилей.

Кроме того, глава МИД Великобритании заявил, что с началом зимы Россия стремится "сломать решимость Украины своими жестокими нападениями на гражданское население, больницы и энергетическую инфраструктуру".

Обратите внимание! Джеймс Клеверли приехал в Украину фактически сразу после визита в Киев нового главы британского правительства Риши Сунака. Тогда премьер встретился с президентом Владимиром Зеленским и пообещал Украине помогать до нашей победы.

Коротко о помощи от Британии

Великобритания одна из первых стран, которые с начала полномасштабного нападения России начали отправлять военную помощь в Украину. Этот курс активно поддерживал бывший премьер страны Борис Джонсон, который неоднократно приезжал в Украину.

После назначения премьер-министром Риши Сунака поддержка продолжится. Во время своего визита в Украину политик анонсировал новый пакет, который включает мощную военную помощь.

В частности, речь идет о передаче Киеву 120 специальных зенитных орудий, обучении для военных медиков и инженеров, зимнем оборудовании для военных, а также гуманитарной помощи на более чем 16 миллионов фунтов.

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